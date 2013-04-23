В Самарканде обсудили постановление Кабинета Министров

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 22 апреля состоялся семинар, посвященный разъяснению сути и значения Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 февраля 2013 года "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты социальных пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям".

В процессе мероприятия, в котором приняли участие специалисты и руководители областного управления труда и социальной защиты населения, финансового управления, внебюджетного пенсионного фонда, а также общественного фонда "Махалля", разговор шел о внесенных изменениях в порядок назначения и выплаты социальных пособий.

Отмечено, что Положением установлен порядок назначения и выплаты органами самоуправления граждан пособия семьям с детьми в возрасте до 14 лет, пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет и материальной помощи малообеспеченным семьям.

Наряду с этим, пособие семьям с детьми, пособие по уходу за ребенком и материальная помощь назначаются семьям, имеющим среднемесячный совокупный доход, приходящийся на каждого члена семьи, в размере не более 1,5-кратной среднемесячной величины минимальной заработной платы, установленной в периоде, за который определяется совокупный доход.

В процессе семинара его участники получили ответы на все интересовавшие их вопросы.

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