Встреча в СамГИИЯ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском государственном институте иностранных языков 22 апреля состоялось мероприятие в рамках "Недели духовности", организованное областными отделами Союза писателей Узбекистана и Центра пропаганды духовности.

В нем приняли участие члены Союза писателей Узбекистана Олкор Дамин, Х.Каримова, Х.Бобомурадова, а также поэты Эшкобил Вали, К.Бахромова, которые обсуждали творческую деятельность и литературное наследие А. Навои, Лутфи и других писателей классиков узбекской литературы средних веков. Также на мероприятии были рассмотрены и изучены книга писателя Асада Дилмурода "Путешествие белого дракона", рассказ У.Рузиева "Голуби рассвета".

Выступавшие отметили необходимость ограждения подрастающего поколения от чуждых узбекскому народу идей, "массовой культуры", а также подчеркнули задачи по пропаганде среди молодежи указанных выше творческих произведений.

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