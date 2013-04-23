В Навои прошел семинар посвященный борьбе с термитами

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 февраля 2012 года "По усилению работ по борьбе с термитами и устранению их вреда в Республике" в Навои прошел республиканский научно-практический семинар на тему "Современные способы борьбы против вредителей", организованный Министерством по чрезвычайным ситуациям. В нем приняли участие представители органов власти и самоуправления граждан, служб санитарно-эпидемиологического надзора и ветеринарии, Республиканского центра по борьбе с термитами, ученые-специалисты из Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей страны.

Выступивший на семинаре заместитель хокима области С.Хамроев обратил внимание на актуальность задач по борьбе с термитами, рассказал о вреде, который наносят термиты жилищам населения, объектам народного хозяйства, памятникам древнего зодчества и окружающему растительному миру.

О нормативных основах организации мероприятий по борьбе с термитами и другими вредителями участников семинара проинформировал представитель МЧС З.Киличов. С докладом "О местах распространения термитов на территории Узбекистана и пагубности наносимого ими вреда народному хозяйству" перед собравшимися выступил директор Центра борьбы с термитами, профессор А.Хамроев. Директор Центра защиты растений, профессор Б.Тухтаев коснулся вопросов эффективного проведения профилактических мероприятий в естественных очагах распространения термитов. Руководитель Республиканской дезинфекционной станции Ш.Болтахожаев ознакомил присутствующих с задачами, стоящими перед этой службой в борьбе с термитами.

Участники мероприятия посетили махаллю "Хужа Хисрав" Карманинского района, где посетили частные дома, в которых, благодаря своевременно принятым мерам, удалось справиться с термитами, Также им были показаны образцы спецоборудования и спецсредств по борьбе с термитами.

УЗИНФОРМ