В Коканде прошел чемпионат по боксу

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в Коканде завершилось открытое республиканское первенство по боксу среди подростков 1995-1996 годов рождения.

Спор за первые места вели борьбу в течение недели более 200 участников, представлявших каждую область Узбекистана. Среди победителей 9 воспитанников Ферганской школы бокса. Среди них в весовой категории 46-49 килограммов Ахроржон Кадыров, в категории 64 килограмма Бектемир Меликузиев стали обладателями золотых медалей, а Асилбек Солиев зовоевал "серебро". Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали Фазлиддин Мелибоев, Темурбек Мукимжонов, Журабек Тухтасинов, Улугбек Абдукаимов, Мухриддин Холлов и Азиз Отажонов.

- В первую очередь, я хочу поблагодарить хозяев турнира за проведение соревнования на высоком уровне, - говорит главный судья соревнований Баходир Жуманиезов. – В Ферганской области уделяется большое внимание развитию спорта, в частности, бокса. С этим связано то, что так много ферганских спортсменов стали призерами.

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