В Навои прошел семинар, посвященный дню Земли

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в актовом зале Навоийского государственного горного института под девизом "Земля - наша кормилица" состоялся семинар, посвященный Международному дню Земли. Инициаторами семинара выступили региональное отделение Экологического движения Узбекистана и кафедра НГГИ "Безопасность жизнедеятельности".

В работе семинара приняли участие представители областной администрации, управления юстиции, независимого института мониторинга формирования гражданского общества, ученые, специалисты областного комитета по охране природы, активисты Экологического движения Узбекистана, студенты и преподаватели Навоийского государственного горного и педагогического институтов. Участники семинара рассмотрели основные аспекты влияния жизнедеятельности человека на окружающую среду.

На данную тему были заслушаны доклады руководителя кафедрой "Безопасность жизнедеятельности" Шарофа Бабаева и доцента кафедры Холика Салимова. О состоянии природного баланса в регионе информировал собравшихся начальник инспекции по охране земельно-водных ресурсов, горных отношений и отходов Равшан Душамов. О природоохранных мероприятиях, проводимых в регионе, рассказал начальник специализированной инспекции и аналитического контроля Хайрулло Бакоев.

В завершение семинара его участникам был показан документальный фильм о деятельности активистов Экологического движения Навоийской области на территории бассейна реки Зарафшан.

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