ООН: Для стран Азии темпы роста экономики будут сдержанными и не превысят 6%

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Согласно недавно обнародованному Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) "Обзору экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2013 год", темпы роста в регионе в 2013 году будут сдержанными и увеличатся с 5,6 процентов, зафиксированных здесь в 2012 году, до 6 процентов. Несмотря на то, что это самый высокий региональный показатель роста, он значительно ниже докризисного уровня и уровня, которого удалось достичь сразу после кризиса 2010 года.

ЭСКАТО опасается, что такой сдержанный рост может стать "новой нормой", если состояние неопределенности в развитых экономиках сохранится. Подобная перспектива может привести к тому, что предполагаемые производственные потери в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2017 году составят 1,3 млрд. долл. США, сообщает ООН.рф.

Авторы "Обзора 2013 году" также указывают на то, что к проблемам, возникающим в результате экономических и финансовых трудностей в развитых странах, добавились еще и региональные структурные препятствия. Рост неравенства, прежде всего в крупных странах региона, не только в значительной степени обратил вспять экономические и социальные достижения, но и привел к сдерживанию внутреннего совокупного спроса.

Крайняя нищета, характерная для региона, уязвимость и отсутствие экономической безопасности негативно сказываются на стимуляторах внутреннего роста. Острая нехватка инфраструктурных объектов и высокая ресурсоемкость производственной системы в регионе также препятствуют региональному росту.

Большинство этих структурных препятствий являются результатом неэффективных стратегий, принятых в прошлом. На протяжении слишком долгого времени макроэкономические стратегии были призваны решить проблемы совокупного долга, дефицита и инфляции, при этом игнорируя собственную роль в области развития.

Считалось, что управление совокупным государственным долгом и поддержание инфляции на заранее установленном низком уровне будут стимулировать развитие. К сожалению, многие страны добились низкого уровня инфляции в ущерб развитию, например, уменьшая государственные инвестиции в ключевые области и урезая расходы на образование и здравоохранение.

Финансовый кризис 1997-1998 годов в странах Азии и наблюдаемый сегодня кризис в развитых странах демонстрируют, что хотя совокупный долг и инфляция и являются важными показателями, их стабилизация необязательно приведет к достижению желаемых результатов в области развития. Скорее можно сказать, что чрезмерное внимание, уделяемое этим совокупным номинальным целям, сделало макроэкономические стратегии "процикличными" и способствовало усилению кризисов.

Там, где благодаря этим стратегиям все же удалось добиться экономического роста, он не был инклюзивным в достаточной степени и далеко не всегда способствовал повышению гарантий в том, что касается рабочих мест и средств к существованию. Напротив, рост в основном характеризовался отсутствием новых рабочих мест и осуществлялся без соответствующего увеличения объемов достойного и продуктивного трудоустройства в официальном секторе. В результате отсутствие гарантий в сфере средств к существованию и диспропорции между возможностями и настоящим положением дел, будь то доходы, активы и благосостояние, растут и усиливают друг друга, прежде всего из-за нехватки надлежащей системы социальной защиты в условиях роста при отсутствии новых рабочих мест.

Авторы "Обзора" таким образом выступают за сдвиг в парадигмах макроэкономической политики. В свете громадных вызовов в области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанных с высокой степенью экономической небезопасности, серьезными разрывами в развитии, существенными инфраструктурными ограничениями и неустойчивым воздействием на окружающую среду, существует очевидная необходимость обеспечить большую сбалансированность между задачами стабилизации и развития макроэкономических стратегий.

Такая сбалансированность могла бы повлечь за собой перемены в способах разработки и реализации валютно-финансовых стратегий и рассмотрения вопросов, касающихся государственной задолженности или инфляции. В частности, как утверждалось в предыдущих изданиях "Обзора", следует уделять большее внимание качеству и структуре государственных расходов, а не просто совокупным показателям дефицита бюджета и государственной задолженности.

Авторы "Обзора" предлагают повестку дня из 6 пунктов для укрепления инклюзивности и устойчивости региона к внешним воздействиям. Эти стратегии включают гарантию занятости на ограниченное число дней (100 дней) в году; базовые социальные услуги в сфере образования и здравоохранения; гарантию доходов пожилых лиц и инвалидов и обеспечение современных источников энергии для всех к 2030 году

В качестве примера в настоящем "Обзоре" содержатся оценки потребностей в государственных инвестициях для реализации данного комплекса стратегий в 10 странах Азиатско-Тихоокеанского региона: Бангладеш, Индии, Индонезии, Китае, Малайзии, Российской Федерации, Таиланде, Турции, на Фиджи и Филиппинах, на долю которых приходится порядка 90 процентов населения региона.

Хорошая новость состоит в том, что для большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона эта задача является вполне выполнимой и даже доступной. Общие потребности в инвестициях для реализации такого комплекса стратегий в Китае, например, составляют 2,6 процента ВВП в 2013 году, а в 2020 году и 2030 году - 3,3 процента и 5,2 процента ВВП соответственно. Для других стран, таких как Индонезия, Малайзия, Российская Федерация, Таиланд и Турция, эти показатели будут варьироваться в диапазоне от 5 до 8 процентов.

Хотя эти суммы являются довольно внушительными, они могут быть мобилизованы правительствами большинства стран за счет расширения базы налогообложения, обеспечения большей прогрессивности налоговых режимов, повышения эффективности управления налогами, в том числе ужесточения положений, касающихся налогового мошенничества, а также сокращения расходов, не касающихся развития. Однако наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства будут нуждаться в партнерах и сотрудничестве по вопросам развития, прежде всего с тем чтобы предотвратить незаконное перечисление средств.

Результаты нашего анализа также свидетельствуют о том, что такого рода инвестиции едва ли подвергнут риску финансовую устойчивость или ценовую стабильность. Иными словами, рост, благоприятствующий людям и планете, доступен и экономически устойчив, что делает данную повестку дня для развития беспроигрышной для нашего региона. Весьма обнадеживающая новость.

Все это примеры перспективных макроэкономических стратегий, поскольку они способны не только содействовать устойчивому развитию, но и вести к устойчивому, инклюзивному и справедливому экономическому росту, важность которого признана в основных документах Организации Объединенных Наций, таких как итоговый документ Конференции "Рио +20" в 2012 году ЭСКАТО надеется, что "Обзор 2013 года" внесет свою лепту в политические дебаты о том, как достичь цели инклюзивного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор Ноэлин Хейзер, заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО).

Апрель 2013 года

УЗИНФОРМ