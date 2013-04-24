В Навои прошел вечер для поклонников молодых талантов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля во дворце культуры "Ширин" города Навои состоялся вечер под названием "Лучшее лекарство - это смех".

Гостями вечера были студенты высших учебных заведений, учащиеся профессиональных колледжей и общеобразовательных школ города Навои. Перед ними выступили подающие надежду актеры недавно организованного молодежного театра. Они показали такие сценки из своих работ, как " На приеме у психолога", "Ограбление в музее", "Ринг" и другие, которые были встречены зрителями бурными овациями. Особенно полюбились зрителям молодые актеры театра Мухаммад Ражабов, Нодир Мирзаев, Шерзод Норкулов и Уктам Равшанов.

По словам режиссера молодежного театра Маъруфа Ражабова, сегодня труппа работает над новым спектаклем, который называется "Лекарь-летун", который они намерены вынести на суд зрителей в ходе гастролей по области.

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