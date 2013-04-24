В Кургантепе осваивают новые педтехнологии

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Кургантепинском колледже 23 апреля прошел открытый урок, основанный на новых педагогических технологиях, основной целью урока было показать все богатство творчества андижанских поэтов и писателей, в первую очередь, Мухаммада Юсуфа.

Заслуженный педагог Кургантепинского экономического колледжа Илтижохон Саримсокова совместно со своим учеником Абдумуталибом Мамадалиевым провели открытый урок по схеме "учитель-ученик", произведя хорошее впечатление на приглашенных гостей.

- Проведение таких открытых уроков идет на пользу не только учителям, но и детям, - говорит И.Саримсакова. – Нужно было видеть, с каким энтузиазмом взялись за это дело ученики. Они сами находили старые газетные статьи, брошюры и книги с публикациями любимого поэта, общались с другими поэтами области. Все это говорит о том, что вводимые в области новые педтехнологии выполняют свою главную задачу – заинтересовать и обучить ученика теме урока.

В колледже также представили художественную композицию "Славлю Родину", посвященную памяти любимого народом поэта Мухаммад Юсуфу.

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