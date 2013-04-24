



В Ташкенте прошел второй день семинара "Менеджер"



ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в Ташкентском государственном экономическом университете прошел второй день семинара проекта "Менеджер" на тему "Управление персоналом и супервизия". Участники обсуждали сильные и слабые управленческие стороны, прошли SMART SWOT анализы, разбирали различные ситуации, которые помогут при составлении проектов. Также в ходе семинара был проведен ряд игр, способствующих сплочению команды. Организатором проекта является Фонд поддержки социальных инициатив (ФОПСИ). Программа третьего дня будет включать встречу со специалистами, в ходе которой участники смогут задать интересующие их вопросы. По окончании тренинга состоится церемония награждения участников и определение плана работы на следующий тур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи