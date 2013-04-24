В Ташкенте прошел второй день семинара "Менеджер"24.04.2013 13:04
ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в Ташкентском государственном экономическом университете прошел второй день семинара проекта "Менеджер" на тему "Управление персоналом и супервизия".
Участники обсуждали сильные и слабые управленческие стороны, прошли SMART SWOT анализы, разбирали различные ситуации, которые помогут при составлении проектов.
Также в ходе семинара был проведен ряд игр, способствующих сплочению команды.
Организатором проекта является Фонд поддержки социальных инициатив (ФОПСИ).
Программа третьего дня будет включать встречу со специалистами, в ходе которой участники смогут задать интересующие их вопросы.
По окончании тренинга состоится церемония награждения участников и определение плана работы на следующий тур.
УЗИНФОРМ