Молодые ученые презентовали инновационные идеи

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля во Дворце творчества молодежи прошла 2-я научно-практическая конференция молодых ученых на тему "Актуальные вопросы теоретической и практической медицины".

Более 40 студентов, магистров, клинических ординаторов, старших научных сотрудников-соискателей и самостоятельных соискателей медицинских вузов из столицы, Андижана, Бухары и Самарканда презентовали свои доклады.

Стоит отметить, что презентации проходили на английском языке, после чего они были опубликованы в сборнике конференции, куда вошли 129 статей.

Организаторами конференции выступили Министерство здравоохранения, Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, Ташкентская медицинская академия, Национальная Ассоциация по раку молочной железы "Во имя жизни!" и Центр инновационных идей "Келажак овози".

В ходе конференции прозвучали актуальные инновационные идеи в разных направлениях медицины.

В рамках мероприятия параллельно функционировала инновационная медицинская выставка.

В конце мероприятия лучшим докладчикам были вручены дипломы и памятные подарки от Национальной Ассоциации по РМЖ и партнеров конференции.

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