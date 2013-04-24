



В Ташкенте проходит 47-я Менделеевская олимпиада по химии среди школьников



ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля в столице Узбекистана проходит Международная 47-я Менделеевская олимпиада по химии среди учащихся школ. В олимпиаде примут участие школьных старших классов, которые одержали победу национального значения у себя в странах. Олимпиада будет состоять из 3 туров: выполнение 8 задач;

теоретическая часть;

экспериментальный тур. Победители имеют возможность быть зачисленными в любой ведущий вуз Российской Федерации. Международная олимпиада будет проводиться во второй раз в Ташкенте. В предыдущий раз здесь проходила 42-я и в ней приняли участие школьники из 15 стран мира. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи