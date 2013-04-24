В Ташкенте проходит 47-я Менделеевская олимпиада по химии среди школьников

В Ташкенте проходит 47-я Менделеевская олимпиада по химии среди школьников24.04.2013 14:16
ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля в столице Узбекистана проходит Международная 47-я Менделеевская олимпиада по химии среди учащихся школ.
В олимпиаде примут участие школьных старших классов, которые одержали победу национального значения у себя в странах.
Олимпиада будет состоять из 3 туров:
- выполнение 8 задач;
- теоретическая часть;
- экспериментальный тур.
Победители имеют возможность быть зачисленными в любой ведущий вуз Российской Федерации.
Международная олимпиада будет проводиться во второй раз в Ташкенте. В предыдущий раз здесь проходила 42-я и в ней приняли участие школьники из 15 стран мира.
УЗИНФОРМ