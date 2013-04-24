В Ташкенте состоится Республиканская ярмарка инновационных технологий

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24-26 апреля в столичном "Узэкспоцентре" состоится 6-я Республиканская ярмарка инновационных идей, технологий и проектов. На мероприятии будут представлены инновационные разработки по 5 направлениям: промышленность (137 проектов), сельское хозяйство (95), здравоохранение и фармацевтика (78), информационные технологии (31), наука и образование (13), а также трансфер технологии (100 проектов).

В целях повышения заинтересованности и привлечения одаренной молодежи в инновационную деятельность на ярмарке инноваций будут также представлены 50 разработок студентов и 24 разработок победителей республиканского конкурса "Келажак овози".

На стендах будут продемонстрированы потребности базовых отраслей экономики в инновационных разработках и технологиях.

Программа ярмарки включает проведение 3 научно-практических семинаров, а также "круглого стола" в заключительный день, на котором будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития инновационной деятельности в Узбекистане.

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