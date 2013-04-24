Ислам Каримов поздравил Президента Италии

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Джорджо Наполитано, в которой поздравил его с переизбранием на пост Президента Итальянской Республики. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, 20 апреля в Италии прошел шестой тур президентских выборов, на которых главой государства был избран действующий президент Джорджо Наполитано. Он стал первым в истории этой страны переизбранным президентом. 22 апреля Дж.Наполитано принял присягу.

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