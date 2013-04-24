Экономика Узбекистана в январе-марте 2013 года выросла на 7,5%

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике опубликовал показатели социально-экономического развития страны в первом квартале 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде ВВП Республики вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Доля малого бизнеса в экономике составила 40,5% (в 1 квартале 2012 года – 39,9%).

Объем промышленного производства в январе-марте 2013 года вырос на 6,0%, продукции сельского хозяйства – 6,2%, инвестиций в основной капитал (в эквиваленте в долларах США) – 8,5%, строительных работ – 13,2%, грузооборота – 4,1%, пассажирооборота – 7,9%, розничного товарооборота – 13,1%, платных услуг – 8,2%.

Сектор услуг в первом квартале вырос на 9,0%, с долей в ВВП на уровне 52,5% (в январе-марте 2012 года – 52,1%).

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