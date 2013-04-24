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В правительстве Узбекистана подведены итоги 1 квартала 2013 года
24.04.2013 16:13

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Республики Узбекистан провел 23 апреля заседание, посвященное итогам социально-экономического развития страны за первый квартал 2013 года.

Согласно озвученным данным, ВВП страны в январе-марте текущего года вырос на 7,5%, промышленная продукция – 6%, сельское хозяйство – 6,2%, строительные работы – 13,2%. Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,4% к ВВП. Уровень инфляции не превысил прогнозные параметры.

Производство потребительских товаров увеличилось на 9,4%, розничного товарооборота – 13,1% и услуг – на 9%. Доля сектора услуг в экономике составила 52,5%. Обеспечен рост объемов производства локализованной продукции на 40,4%, с расчетным эффектом импортозамещения в размере $1 млрд.

Объемы освоенных инвестиций выросли на 7,2%, в том числе иностранные – на 35,5%, из которых около 84% составляют прямые иностранные инвестиции. Введено в эксплуатацию 587 производственных объектов, а также начата реализация 114 новых инвестиционных проектов общей стоимостью $4,3 млрд. в эквиваленте.

На реализацию мероприятий Государственной программы "Год благополучия и процветания" в 1 квартале за счет всех источников направлено 1,3 трлн. сумов.

Как отмечалось на заседании, НХК "Узбекнефтегаз", ГАК "Узкимёсаноат", ГАК "Узбекэнерго", ГАК "Узбекенгилсаноат", ГАК "Узфармсаноат", ассоциацией "Узэлтехсаноат" и рядом предприятий сельхозмашиностроения допущено отставание в реализации отдельных инвестиционных проектов и своевременного ввода новых производственных объектов. Перед руководителями данных предприятий и структур поставлены жесткие требования по исправлению ситуации.

Участники собрания детально рассмотрели и оценили ход реализации важнейших направлений и приоритетов экономической программы на 2013 год, определенных Президентом Узбекистана Исламом Каримовым на заседании правительства страны 18 января текущего года.

В частности, проанализировано состояние исполнения поручений главы государства по обеспечению комплексного развития территорий за счет вовлечения неиспользуемых резервов и производственных мощностей, ускоренного развития перерабатывающих отраслей, строительной индустрии и сферы услуг. Было отмечено, что по результатам проведенной работы внесены коррективы в среднесрочные программы социально-экономического развития территорий с обеспечением тесной взаимоувязки отраслевого и территориального развития.

Особое внимание уделено реализации программ ускоренного развития дорожно-транспортной и коммуникационной инфраструктуры, современного жилищного строительства в сельской местности по типовым проектам. В первом квартале 2013 года выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали, на общую сумму 62 млрд. сумов. Завершена реконструкция 42-километрового участка автодороги Ташкент-Ош в обход города Коканда, реабилитированы железнодорожные пути протяженностью 45 км.

На заседании заслушан отчет председателя Госкомсвязи по принимаемым мерам эффективной организации деятельности специальных подразделений министерств, ведомств, хозяйственных объединений и крупных предприятий по внедрению и развитию современных информационно-коммуникационных технологий, прежде всего за счет формирования ведомственных информационных ресурсов и баз данных, организации межведомственного обмена и оказания интерактивных государственных услуг и развития интернет-сайтов. Руководителям комплексов Кабмина поручено взять под особый контроль ход разработки и реализации комплексной программы формирования системы "Электронное правительство", внедрения электронных форм оказания интерактивных государственных услуг субъектам предпринимательства и населению.

Заслушаны отчеты министра труда и социальной защиты населения, директора Центра среднего специального, профессионального образования, хокимов города Ташкента и Кашкадарьинской области по выполнению целевых параметров Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2013 год, а также организации трудоустройства выпускников профессиональных колледжей. Как отмечалось, в результате принятых мер в январе-марте в стране создано 250,4 тысячи новых рабочих мест, из них свыше 150 тысяч (около 60%) – в сельской местности.

На заседании также выступили руководители других министерств, ведомств, хозяйственных объединений, крупных предприятий страны и хокимиятов областей. По итогам обсуждения приняты соответствующие решения.

УЗИНФОРМ

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