Обсуждены способы развития деятельности ИБЦ

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Ферганском областном информационно-библиотечном центре недавно состоялся семинар, посвященный обсуждению вопросов повышения эффективности работы ИБЦ.

В мероприятии участвовали руководители ферганских общественных организаций, предприниматели, представители национальных культурных центров и другие.

В процессе семинара выступили руководитель ИБЦ Д.Шукурова, председатель областного татарского культурного центра Р.Тугушев, заместитель областного Русского культурного центра О.Веч, директор частной фирмы "Давр" А.Хегай и другие.

Директор ИБЦ Д.Шукурова рассказала о деятельности библиотеки, отметила, что на ее базе с 2010 года по проекту "Школа библиотекарей" проводятся обучающие курсы и тематические семинары по повышению квалификации и переподготовке библиотечных кадров.

Также участники семинара предложили организовывать дискуссионные клубы, встречи с интересными людьми, привлекать читателей к постоянному обновлению библиотечных фондов, систематически освещать деятельность библиотек в СМИ.

Вместе с этим, разговор шел о необходимости повышения роли библиотек в улучшении эффективности работы педагогических кадров. Предложено проведение "Дней информации", на которых будет говориться о новых поступлениях в фонды, с кратким обзором этих изданий.

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