Узбекистан посетил известный кардиолог Франции

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22-23 апреля Узбекистан посетил всемирно известный специалист в области артериальной гипертензии, преподаватель Коллеж де Франс, член Французской академии наук, профессор Пьер Корволь. Визит был организован Посольством Франции в Узбекистане.

В Ташкенте французский кардиолог встретился с Президентом Академии наук Республики Узбекистан Ш. Салиховым, выступил в Ташкентской медицинской академии с докладом на тему "Вторичная гипертензия", а также посетил Республиканский специализированный центр кардиологии и Институт химии растительных веществ.

В ходе этих встреч и переговоров были обсуждены перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба французского посольства.

Основанный в 1530 году Коллеж де Франс является одним из самых престижных учебно-исследовательских учреждений Франции. В нем преподается большое количество дисциплин и насчитывает 52 преподавателя.

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