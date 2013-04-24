Помощник госсекретаря США прибыл в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с рабочим визитом прибыл помощник госсекретаря США Роберт Блейк. 24 апреля у него состоялась встреча с министром иностранных дел Республики Абдулазизом Камиловым, в которой также принял участие Посол США Джордж Крол.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам отношений Узбекистана и США, отдельным международным и региональным проблемам.

Стороны обсудили график предстоящих очередных консультаций между внешнеполитическими ведомствами, встреч представителей деловых кругов двух стран и других узбекско-американских контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Добавим, сегодня помощник Госсекретаря США выступит в Университете мировой экономики и дипломатии с лекцией об американской внешней политике в Центральной Азии. Программой визита Р.Блейка в Узбекистан предусмотрены также встречи с представителями гражданского общества и деловых кругов Республики.

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