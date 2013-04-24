В Узбекистане принята программа ускоренного развития сферы услуг в сельской местности

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление "О дополнительных мерах по ускоренному развитию сферы услуг и сервиса в сельской местности в 2013-2016 годах" (№ ПП-1957 от 17 апреля 2013 года).

Документ принят в целях обеспечения ускоренного и сбалансированного развития сферы услуг и сервиса в сельской местности, расширения доступа сельских жителей к современным высокотехнологичным и рыночным видам услуг, создания на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения.

Глава государства одобрил Программу по дальнейшему ускоренному развитию сферы услуг и сервиса в сельской местности Республики Узбекистан на 2013-2016 годы. По итогам ее реализации ожидается увеличение объема оказываемых услуг в сельской местности в 1,8 раза по сравнению с 2012 годом. При этом планируется удвоить услуги связи и информатизации (включая услуги мобильной связи, по обеспечению доступа к сети Интернет, телевизионной кабельной связи, почты и электросвязи), туристические услуги (включая услуги гостиниц), а также услуги торговли и общественного питания.

В территориальном разрезе наиболее ускоренными темпами предусмотрено развитие сектора услуг в Сурхандарьинской области (в 2,1 раза), а также в Бухарской, Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях (в 2 раза).

На финансирование мероприятий программы планируется всего направить 906,0 млрд. сумов, в том числе кредиты коммерческих банков – 768,2 млрд. сумов, средства министерств, ведомств, хозяйственных объединений – 64,7 млрд. сумов, собственные средства предпринимателей – 73,1 млрд. сумов.

Программой, в частности, предусмотрено развитие мобильной связи стандарта CDMA с внедрением широкополосного мобильного доступа EVDO с установкой дополнительно 201 базовой станции, что позволит охватить сетью мобильной связи CDMA дополнительно 10 тысяч сельских населенных пунктов, в том числе в труднодоступных и отдаленных регионах, с расширением зоны покрытия сетью CDMA с 71% до 84% населения республики.

В целях развитие системы безналичных расчетов на основе пластиковых карточек планируется установка в сельской местности 35,6 тысяч платежных терминалов (8,9 тысяч ежегодно) и увеличение количества клиентов – держателей пластиковых карточек из числа сельских жителей на 1328 тысяч пластиковых карт (332 тысяч).

Президент поручил Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей в месячный срок разработать и утвердить территориальные программы по ускоренному развитию сферы услуг и сервиса в сельской местности на 2013-2016 годы, включающие целенаправленные меры по обеспечению комплексного ускоренного и сбалансированного развития сферы услуг с наиболее полным использованием потенциала и возможностей территорий.

Руководителям местных органов исполнительной власти поручено обеспечивать на постоянной основе:

предоставление субъектам предпринимательства в сельских населенных пунктах неиспользуемых зданий и помещений, находящихся в государственной собственности, для создания объектов сферы услуг и сервиса;

выделение земельных участков субъектам предпринимательства для создания объектов сферы услуг с оказанием им содействия в разработке проектно-сметной документации в соответствии с генеральными планами застройки территории, ускоренным оформлением кадастровых документов и подключением объектов сферы услуг к инженерным коммуникациям и производственной инфраструктуре по принципу "одно окно".

Постановлением также устанавливается порядок, в соответствии с которым в период 2013-2016 годы не подлежит проверкам финансово-хозяйственная деятельность субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги в сельской местности и своевременно уплачивающих налоги и другие обязательные платежи, представляющих отчетность в налоговые и статистические органы, а также обеспечивающих устойчивые темпы роста и рентабельность.

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