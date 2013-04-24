День открытых дверей в самаркандской школе

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе №10 города Самарканда 23 апреля состоялся день открытых дверей в рамках месячника борьбы против правонарушений, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних лиц. В этот день преподаватели разъясняли ученикам негативные и пагубные последствия антиобщественного поведения, употребления наркотиков и распития алкогольных напитков.

В мероприятии приняли участие родители учеников, активисты махаллинских сходов граждан, сотрудники органов внутренних дел.

В процессе дня открытых дверей ученики школы продемонстрировали сценические постановки, посвященные раскрытию отрицательных сторон алкоголизма и наркомании, которые в конечном итоге могут заставить человека совершить преступные деяния.

Также на мероприятии состоялась беседа родителей с представителями правоохранительных органов, обсуждены плачевные результаты лиц, употреблявших наркотические средства.

В конце мероприятия школьники спели песни, воспевающие Родину, мир и спокойствие в стране.

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