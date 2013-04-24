Курсом реформ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. В академическом лицее №1 при Самаркандском сельскохозяйственном институте 23 апреля состоялся семинар на тему "Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства – важное условие благоустройства и процветания".

В нем приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, представители политических партий, депутаты местных Кегнгашей народных депутатов, а также студенты выпускники вузов и среднеспециальных учебных заведений города Самарканда.

В процессе семинара молодым выпускникам, планирующим начать собственный бизнес, разъяснены суть и значение законодательства в сфере предпринимательства, созданные условия в стране для развития малого бизнеса, семейного предпринимательства, надомничества, а также порядок получения льготных кредитов из коммерческих банков.

В свою очередь представители студенческой молодежи задали интересующие их вопросы представителям Законодательной палаты и депутатам местных Кенгашей. Состоялся обмен мнениями по поводу облегчения процесса получения льготных кредитов и оформления необходимых документов для регистрации предпринимательской деятельности.

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