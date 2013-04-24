Андижанские экономисты практикуются на фермерах и бизнесменах

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. С апреля этого года представители экономического колледжа Андижанского района на основании договоров поставляют качественные макаронные изделия, изготовленные в собственном цехе, в детские сады и лечебные учреждения, а также оказывают платные услуги, составляя бизнес-планы и бухгалтерские документы для начинающих предпринимателей и фермеров.

Усилиями команды преподавателей был открыт вышеупомянутый цех и даже построен лимонарий. По словам самих преподавателей, все это делается, чтобы приспособить экономистов-теоретиков практически использовать свои навыки и полученные в профессиональном колледже знания.

- Мне очень нравится, что по написанному нашей группой бизнес-плану был открыт, например, швейных цех или успешное фермерское хозяйство, - говорит учащаяся колледжа Наргиза Якубова. – Под чутким руководством преподавателей из нас таким образом "делают" профессиональных бухгалтеров и финансистов.

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