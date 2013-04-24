В Кургантепе прошла паралимпиада для детей

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22-23 апреля в детском доме для инвалидов городка Кургантепа Андижанской области завершился первый этап паралимпийских игр, в которых обе участвовавших команды, "Калдиргоч" ("Ласточка") и "Бойчечак" ("Подснежник"), сыграли вничью.

Об этом сообщил заместитель председатель Андижанского общества слепых Отабек Екубов, который также рассказал, что лучшие игроки из этих команд будут отобраны для республиканского этапа игр, которые пройдут в Международный день защиты детей – 1 июня.

- Я очень довольна тем, как прошли игры, - говорит Нилюфар Ахмедова, участница паралимпиады. – Из 5 видов спорта я принимала участие в 2 – мини-футбол и прыжки. За это время мы все сдружились, стали одной командой, единым целым. А это очень важно для людей с такими физическими недостатками, какие есть у каждого из нас. Разумеется, у меня есть сильное желание попасть на республиканский этап соревнований, сделать все, чтобы обо мне узнала вся страна и весь мир, это наверное мечта каждого подростка.

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