В целях укрепления здоровья населения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля в махаллинском сходе граждан "Обод" Бувайдинского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Букок касаллиги ва уни олдини олиш" ("Заболевание зоба и его предупреждение").

Мероприятие организовано областным отделением международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" с целью пропаганды здорового образа жизни, информирования населения о профилактике заболевания зоба.

В нем приняли участие женщины и молодежь махаллинского схода граждан, представители фонда, врачи местного медицинского объединения.

Докладчики предоставили участникам полную информацию о болезни и профилактике йододефицитной болезни – зоб. Выступившие подробно объяснили участникам пути появления болезни и ее последствиях.

Также разъяснена роль активистов махаллинского схода граждан и самих жителей в ведении здорового образа жизни. Отмечено, что здоровый образ жизни надо поддерживать с малых лет. Каждый человек обязан вести здоровый образ жизни, особенно беременные женщины.

В заключение всем присутствующим были розданы буклеты, которые пропагандируют предотвращение болезни зоб.

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