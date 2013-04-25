В Намангане обсудили повышение политической и правовой культуры женщин

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Повышение политической и правовой культуры женщин стало темой семинара-тренинга, проведенного во вторник в Наманганском региональном отделении Независимого института мониторинга формирования гражданского общества (НИМФОГО) совместно с Комитетом женщин Узбекистана и Министерством юстиции Республики Узбекистан.

Его участники – председатели комитетов женщин, консультанты по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания органов самоуправления граждан, представители "женских крыльев" политических партий, фонда "Махалля", Торгово-промышленной палаты, органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, региональные представители Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека, женские ННО, СМИ и другие - обсудили, как повысить правовые знания, политическую культуру женщин, возможности совершенствования законодательства в этой сфере, а также вопросы дальнейшего усиления взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти по защиты прав и интересов женщин, материнства и детства, формирования и воспитания гармонично развитого поколения.

Отмечалось, что в рядах институтов гражданского общества Наманганской области, таких, как политические партии, растет число женщин. Так, по состоянию на 1 апреля 2013 года областной организации НДПУ состоит почти 15 тысяч женщин, в ЛДПУз – 4 тысячи, "Миллий тикланиш" – свыше 4 тысяч, в СДПУ "Адолат" – почти 2,5 тысячи.

Отмечен и опыт работы по программе "Родительских университетов". За 2012 год в области проведено свыше 10 тысяч, а в течение 1 квартала 2013 года – 1800 мероприятий, направленных на повышение правовых знаний населения, их духовно-нравственное воспитание.

В области действуют более 30 женских ННО, которые работают в сфере науки и просвещения, повышения правовой грамотности женщин, социальной защиты населения, медицины, поддержки инвалидов и развития спорта, занимаются вопросами предпринимательства, проблемами экологии.

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