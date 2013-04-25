В Намангане журналистам рассказали, как выполняется госпрограмма "Года благополучия и процветания"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. В ходе пресс-конференции, организованной информационной службой областного хокимията, областными отделением независимого института мониторинга формирования гражданского общества, управлением печати и информации и отделением Творческого союза журналистов Узбекистана, речь шла об итогах выполнения государственной программы "Года благополучия и процветания" в первом квартале текущего года и их полноценном и объективном освещении.

По словам заместителя хокима области Хомитхона Жалолова, на программные цели затрачено 464,5 млрд. сумов и 23 млн. долларов США (из них 182 млрд. сумов приходится на бюджетные средства, средства спонсоров и исполнителей – 121 млрд. сумов, 158 млрд. сумов – банковские кредиты, 4 млрд. сумов – гранты и вложения международных организаций и финансовых институтов).

За три месяца текущего года затрачено 119 млрд. сумов из всех источников. Особо было отмечено, что проведена большая работа по обеспечению роста благосостояния и реальных доходов населения, занятости, развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерства, адресной защите малообеспеченных слоев населения и малообеспеченных семей и совершенствованию системы социальной защиты.

Так, за три месяца в области создано около 18 тысяч рабочих мест, 806 из них созданы за счет ввода в строй производственных объектов, модернизации и расширения имеющихся мощностей, 5089 – развития и организации малых предприятий и микрофирм.

Руководитель областного отделения НИМФОГО Зафар Худайбердиев подробно остановился на роли ННО в претворении в жизнь задач госпрограммы и результатах проводимого мониторинга. О роли СМИ в освещении хода выполнения госпрограммы рассказал помощник хокима области по вопросам духовности и просветительства Тохиржон Дадаханов. Он отметил, что за минувший квартал опубликовано свыше 100 материалов по этой теме.

Далее заместитель хокима области Хомитхон Жалолов и соответствующие специалисты дали исчерпывающие ответы на вопросы журналистов.

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