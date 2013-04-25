Студенты дали кукольное представление первоклашкам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в Наманганской областной детской библиотеке прошла встреча учеников 1 "д" класса школы № 1 со студентами индустриального колледжа – членами кружка "Любители русского языка и чтения" под девизом "Книга – кладезь знаний".

В этот день школьники посетили библиотеку, стали свидетелями кукольного представления, подготовленного студентами (сценарий и кукол для выступления студенты – участники кружка также готовили сами из подручных материалов), да и сами рассказали стихотворение "Рассеянный с улицы Бассейной", пословицы, поговорки, показали костюмированную сказку "Теремок" и танец "Наманганские яблоки", а также подарили в фонд детской библиотеки книги.

"Многие из наших студентов очень хотят в совершенстве освоить русский язык, чтобы свободно на нем разговаривать и читать литературу. Но за то время, что нам отведено на изучение данного предмета, невозможно освоить все тонкости и трудности "великого и могучего". Именно поэтому у меня возникла идея создания кружка "Любители русского языка и чтения", – говорит руководитель кружка, преподаватель русского языка и литературы колледжа Азиза Мирзаназарова. По ее словам, это позволяет студентам больше времени уделить данному предмету, развить свою разговорную речь.

"Также мы хотим привить любовь к книгам и у учащихся младших классов школ. На это нацелено и наше сегодняшнее мероприятие, провести которое нам помогли и активисты "Келажак овози". Мы взяли шефство над одним из классов школы № 1. Студенты раз в неделю встречаются с ребятами, читают им книги, стихи, прослушивают диски с записями произведений в исполнении самих авторов", – добавила преподаватель колледжа.

Данное мероприятие стало как бы вторым этапом знакомства первоклашек с книгой, так как совсем недавно они уже посетили школьную библиотеку и информационно-ресурсный центр школы. Экскурсию для них провела библиотекарь школы Венера Еремина, рассказав им о библиотечном фонде школы, его возможностях. В свою очередь ребята преподнесли в дар библиотеке книжки.

"Создание кружка и работа с первоклашками – это очень хорошая идея. Наши ребята очень живо это воспринимают, им интересно общаться со студентами. К тому же это общение на русском языке полезно обеим сторонам, как школьникам, так и студентам", – говорит классный руководитель 1 "д" Валерия Панусянц.

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