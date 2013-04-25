Хатырчинская молодежь соревновалась в знании законов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля во дворце культуры Хатырчинского района прошел смотр-конкурс между командами среднеспециальных учебных заведений на тему "Знаете ли вы законы?", инициированный районным Кенгашем общественного движения молодежи "Камолот", прокуратурой, отделами внутренних дел, по делам культуры и спорта.

Основной целью при проведении данного мероприятия ставилось воспитание юношей и девушек законопослушными гражданами, уважительное отношение к Конституции и законам Узбекистана, оказание содействия в изучении государственных и правительственных указов и постановлений.

В конкурсе приняли участие команды учащихся Хатырчинского коммунально-жилищного, педагогики и обслуживания, сельскохозяйственного, агросервиса, медицинского профессиональных колледжей.

По итогам конкурса первое место и путевку на областной этап соревнований завоевала команда медицинского колледжа, на втором и третьем местах - команды сельскохозяйственного и жилищно-коммунального колледжей. Победителям и участникам конкурса вручены дипломы и памятные подарки от организаторов мероприятия.

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