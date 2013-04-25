Бухарцы обыграли самаркандцев

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля на центральном стадионе города Кагана Бухарской области Узбекистана состоялся матч между клубами премьер-лиги - бухарским "Спартаком" и самаркандским "Шердором". Встреча прошла в рамках 6-го отборочного тура чемпионата Узбекистана - 2013 и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет в мачте открыли футболисты самаркандского "Шердора". Однако, во втором тайме "Спартак" перенял инициативу и забил 3 гола в ворота противника.

По итогам предыдущих туров Бухарский "Спартак" занимает 7-ю строчку чемпионата. Следующие игры подопечные Усмона Ташева проведут на выезде. 2 мая они встретятся с Нукусским "Аралом" и 5 мая проведут очередной матч с командой Хорезма.

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