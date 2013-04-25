Ислам Каримов принял Роберта Блейка

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Пребывающий в Ташкенте с рабочим визитом помощник Госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Роберт Блейк 24 апреля в резиденции Оксарой был принят Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым.

Приветствуя гостя, глава государства отметил, что благодаря усилиям обеих сторон отношения между Узбекистаном и США имеют стабильный и долгосрочный характер.

Стороны плодотворно взаимодействуют на основе принципов взаимного уважения и учета интересов, как на межгосударственном уровне, так и между представителями деловых кругов, научно-образовательной сферы и гражданского общества.

На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, прежде всего, о текущей ситуации в Афганистане.

Роберт Блейк выразил благодарность Исламу Каримову за теплый прием, возможность обсудить ключевые направления узбекско-американских отношений и подтвердил намерение руководства США продолжить совместную работу по дальнейшему углублению многопланового сотрудничества в самых различных областях, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

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