В Нурате прошел смотр-конкурс "Веселых и находчивых"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля по инициативе Нуратинского районного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот" в кинотеатре "Нуравшон" прошел смотр-конкурс "Веселых и находчивых" между командами учащихся профессиональных колледжей.

Участники конкурса посредством использования песенных номеров, эстрадно-миниатюрных сценок, ответов на вопросы, конкурса капитанов и демонстрации домашнего задания в виде тематических микрофильмов показали зрителям свои знания, эрудицию и находчивость.

По словам председателя районного Кенгаша "Камолот" Ж. Бобоназарова, подобные мероприятия помогают молодежи активно участвовать в общественной жизни, правильно и интересно проводить свой досуг, реализовать свои возможности в знании литературы, искусства и культуры.

После интересных и веселых состязаний по единодушному решению жюри первое место и путевку на областной этап конкурса завоевала команда социально-экономического колледжа. Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и памятными подарками от организаторов мероприятия.

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