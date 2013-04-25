



Узбекистан и Алжир обсудили перспективы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народной Демократической Республики Рамдан Мекдуд 24 апреля был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Напомним, предыдущая встреча с алжирским послом в МИДе Узбекистана состоялась 20 апреля 2012 года. Тогда стороны отметили наличие значительного потенциала в двустороннем сотрудничестве, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Рамдан Мекдуд вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана 23 декабря 2009 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи