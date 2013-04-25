



Президент наградил работников фонда "Соглом авлод учун"



ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 23 апреля Указ "О награждении группы работников в связи с 20-летием образования МНБФ "Cоглом авлод учун". Глава государства, в частности, присвоил почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан" председателю правления МНФБ "Соглом авлод учун" Инамовой Светлане Турсуновне за большие заслуги в развитии здравоохранения, активное участие в укреплении здоровья матери и ребенка, усилении роли семьи в формировании и воспитании здорового поколения, повышении уровня медицинской культуры населения. Президент также распорядился наградить орденом "Мехнат шухрати" Нурметову Реймажон Абдуллаевну - директора Багатского районного опорного пункта МНБФ "Соглом авлод учун", Хорезмская область

Юлдошева Даврона - директора Нуратинского районного опорного пункта МНБФ "Соглом авлод учун", Навоийская область орденом "Соглом авлод учун" II степени Пашакулову Сакину Аббасовну - директора опорного пункта города Ангрена МНБФ "Соглом авлод учун", Ташкентская область

Усманову Юлдузхон Маматкуловну - директора регионального филиала МНБФ "Соглом авлод учун", Сырдарьинская область орденом "Дўстлик" Джамбекову Сияре Сулеймановну - врача медико-социального центра МНБФ "Соглом авлод учун"

Нетесову Ирину Евгеньевну - главного бухгалтера МНБФ "Соглом авлод учун"

Рахмонову Рахиму Рашидовну - директора регионального филиала МНБФ "Соглом авлод учун", Самаркандская область медалью "Шухрат" Артикова Хайруллу Далоловича - директора опорного пункта города Намангана МНБФ "Соглом авлод учун", Наманганская область

Бойирова Бахриддина Ураловича - директора регионального филиала МНБФ "Соглом авлод учун", Кашкадарьинская область

Ибрагимову Мунаввар Ибрагимовну - медицинскую сестру бригады медико-социального патронажа регионального филиала МНБФ "Соглом авлод учун", Бухарская область

Ташпулатову Масуду Джураевну - директора опорного пункта Алмазарского района МНБФ "Соглом авлод учун", город Ташкент

Тошбоева Абдуллу Хурамовича - главного бухгалтера регионального филиала МНБФ "Соглом авлод учун", Сурхандарьинская область

Тургунова Усманжона - водителя бригады медико-социального патронажа регионального филиала МНБФ "Соглом авлод учун", Андижанская область

Халикова Фирдавса Давранкуловича - начальника организационно-методического отдела МНБФ "Соглом авлод учун" Как отмечается в Указе, данные награды присвоены за их достойный вклад в реализацию реформ в сфере здравоохранения, охрану материнства и детства, организацию широкой пропаганды здорового образа жизни, а также за активное участие в общественной жизни страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи