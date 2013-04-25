Активные и инициативные женщины

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 23 апреля состоялся семинар-тренинг на тему "Актуальные вопросы повышения политической и правовой культуры женщин", в котором приняли участие активные женщины области.

В процессе семинара обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего совершенствования деятельности активных и инициативных женщин во всех сферах жизнедеятельности общества, а также определены задачи на перспективу.

В продолжение мероприятия его участникам были разъяснены предписания законодательных актов, гарантирующих права и свободы женщин, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Указов Президента Республики Узбекистан "О мерах по повышению роли женщин в государственном и общественном строительстве Республики Узбекистан", "О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин Узбекистана" и других нормативных актов.

Семинар-тренинг проведен с использованием современных информационных технологий. В конце мероприятия состоялся социологический опрос, направленный на определение уровня правовой и политической культуры участниц семинара.

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