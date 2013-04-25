В Самарканде прошли военно-спортивные соревнования "Шункорлар"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 24 апреля завершился областной этап военно-спортивных соревнований "Шункорлар" ("Молодцы"), ежегодно проводимые по инициативе областного Кенгаша ОДМ "Камолот".

В них приняли участие команды победителей городских и районных этапов состязаний. В каждой команде насчитывалось по 10 человек. В соревнованиях они показали свои навыки и умения по строевой подготовке, исполнению строевых песен, стрельбе, разборке и сборке автомата, бегу на длинные дистанции, подтягиванию на перекладине.

По итогам состязаний первое место заняла команда колледжа переработки сельхозпродукции Пайарикского района. Второе место присуждено колледжу агропредпринимательства и сервиса Ургутского района, а третье место досталось команде финансового колледжа города Самарканда.

Команда победителей примет участие в республиканском этапе военно-спортивных состязаний.

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