



В Ташкенте проходит Международный инвестиционно-финансовый форум



ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. В столице Узбекистана 24-28 апреля проходит 6-й Ташкентский международный инвестиционно-финансовый форум. Мероприятие является платформой для обсуждения инвестиционного потенциала Республики Узбекистан в различных отраслях экономики, а также даст возможность обговорить актуальные аспекты финансовой сферы. В работе форума принимают участие около 600 представителей финансовых учреждений, предприятий, госструктур, международных организаций, вузов, международных рейтинговых агентств, аудиторских организаций, крупных предприятий с иностранными инвестициями и другие. Программа форума предусматривает пленарные и секционные заседания по следующим направлениям: Социально-экономическое развитие и инвестиционный климат Республики Узбекистан;

Инвестиционные возможности банковской, страховой, лизинговой сферы и рынка ценных бумаг Узбекистана;

Перспективы сотрудничества в нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленностях, а также в сфере энергетики и использования альтернативных источников энергии;

Перспективы сотрудничества в сфере машиностроения, электротехнической промышленности, информационных технологий и телекоммуникации;

Перспективы сотрудничества в металлургической и горнодобывающей промышленностях, и в сфере производства строительных материалов;

Перспективы сотрудничества в текстильной, кожевенной и пищевой промышленности;

Перспективы сотрудничества в фармацевтической промышленности и в сфере производства медицинского оборудования;

Перспективы сотрудничества в области портфельных инвестиций и туризма. В рамках форума также пройдет 6-я Ташкентская международная конференция по страхованию и перестрахованию и 2-я Ташкентская международная конференция по банкам, лизингу и рынку ценных бумаг. Организаторами форума выступают Информационно-рейтинговое агентство SAIPRO и Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи