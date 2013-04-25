Глава МИД Великобритании обратился к узбекским студентам

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Посольство Великобритании опубликовало приветственное обращение министра иностранных дел этой страны Уильяма Хейга, адресованное студентам вузов Узбекистана, который принимают участие в проекте под названием модель саммита "Большой Восьмерки" в Ташкенте.

В своем письме глава МИД отметил, что "с радостью узнал об участии студентов в модели Саммита "Большой Восьмерки", организованной Посольством Великобритании в Ташкенте". С его слов, участие в проекте дает участникам прекрасную возможность развить дипломатические навыки и способности, а также изучить деятельность "Большой Восьмерки". У.Хейг пожелал участникам удачи и выразил отдельную признательность студенческой команде, представляющую Великобританию, которой предстоит непростая задача исполнить роль председателя на заключительном мероприятии в Ташкенте 27 апреля.

Напомним, с 11 апреля в столице Узбекистана осуществляется проект по проведению молодежного саммита "Большой Восьмерки". Его цель – улучшение знаний студентов о деятельности организации по решению проблем мировой экономики. В проекте задействованы 16 студентов ведущих вузов Ташкента, которые будут моделировать реальный Саммит "G8", запланированный к проведению в рамках Председательствования Великобритании в организации в июне 2013 года. Заключительная стадия проекта состоится в Международном Вестминстерском университете в Ташкенте 27 апреля.

В завершение У.Хейг от имени премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и от себя лично выразил надежду, что "благодаря конкретным действиям, направленным на улучшение свободной торговли, налогового законодательства и прозрачности в деятельности правительств и бизнеса, страны "Большой Восьмерки" смогут содействовать устойчивому развитию, а также прозрачности экономик и обществ во всем мире". По мнению главы британского МИДа, "эти устремления лежат в основе председательствования Великобритании в "Большой Восьмерке".

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