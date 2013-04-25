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Фонд "Соглом авлод учун" отметил 20-ю годовщину создания
25.04.2013 21:17

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля в Ташкенте состоялась международная научно-практическая конференция "Здоровое поколение – будущее нации", посвященная 20-летию образования фонда "Соглом авлод учун".

Участниками форума стали представители парламента, министерств, ведомств и общественных объединений Узбекистана, работники МНФБ "Соглом авлод учун" и его структурных подразделений, специалисты медицинских учреждений Узбекистана и других государств, представители международных организаций – партнеров фонда, иностранные дипломаты, аккредитованные в Республике.

На мероприятии было зачитано приветственное обращение Президента Узбекистана Ислама Каримова участникам конференции.

В нем отмечается, что фонд "Соглом авлод учун" является первым неправительственным фондом в истории независимого Узбекистана, который за период своей деятельности достиг больших успехов в решении очень важных и ответственных задач. Так, с 1996 года Фондом оказана квалифицированная медико-социальная патронажная помощь более 3 млн. соотечественников, проживающим в отдаленных районах страны.

Орден "Соглом авлод учун" - первая государственная награда независимого Узбекистана - был учрежден почти одновременно с созданием Фонда. В настоящее время орденом награждены более 850 соотечественников, а также ряд иностранных граждан, и число удостоенных этой высокой награды растет.

Президент выразил свое уважение и признательность самоотверженным людям, взявшим на себя столь ответственную задачу, как охрана семьи, материнства и детства, всем работникам и активистам Фонда, его отделений на местах. Он также выразил искреннюю благодарность отечественным и зарубежным спонсорским организациям, международным институтам, плодотворно сотрудничающим с Фондом во имя достижения благородных и гуманных целей.

В тот же день во дворце "Туркистон" состоялся праздничный концерт с участием детских творческих коллективов домов милосердия.

Напомним, Международный неправительственный благотворительный фонд "Соглом авлод учун" был организован 23 апреля 1993 года в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Фонд имеет 14 региональных филиалов в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, а также более 100 опорных учреждений.

Цель и задачи фонда заключаются в координации деятельности и сотрудничестве с организациями по охране материнства и детства на пути воспитания физически здорового и духовно зрелого поколения. Кроме того, ведется работа по медико-социальной защите населения отдаленных районов республики, обеспечению рождения и воспитания здоровых детей в семье, формированию их медицинской психологии.

УЗИНФОРМ

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