Президент Узбекистана поздравил лидеров Бангладеш и Израиля

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил поздравительные телеграммы в адрес лидеров Бангладеш и Израиля.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, Ислам Каримов поздравил Абдулу Хамида по случаю его избрания на пост Президента Народной Республики Бангладеш. Добавим, ЦИК этой страны 22 апреля объявила новым президентом Бангладеш спикера парламента Абдула Хамида, который временно исполнял обязанности главы государства со времени болезни и после смерти в прошлом месяце президента Зиллура Рахмана.

Глава Узбекистана также направил поздравления Президенту Государства Израиль Шимону Пересу по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости, который в этом году отмечался 16 апреля.

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