Узбекистан посетил посол Ирландии

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с рабочим визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирландия с резиденцией в городе Москве Филипп Макдона. 25 апреля он был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.

Стороны обменялись мнениями по узбекско-ирландской повестке дня, включающей вопросы взаимодействия в двустороннем плане и в формате Узбекистан – Европейский Союз с учетом текущего председательства Ирландии в ЕС.

В ходе беседы предметно рассмотрены предложения сторон по дальнейшему развитию сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, реализации взаимовыгодных проектов в различных областях.

Узбекистан и Ирландия, как отмечалось, продолжат практику консультаций и контактов на уровне внешнеполитических ведомств, парламентов, а также деловых кругов двух стран.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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