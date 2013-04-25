



Узбекистан и Пакистан обсудили пути активизации сотрудничества



ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана Мухаммад Вахид уль-Хасан 25 апреля был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана. На встрече рассмотрены актуальные вопросы узбекско-пакистанских отношений. Стороны, в частности, обсудили предложения по активизации взаимообменов в различных сферах двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Напомним, предыдущий визит пакистанского посла в МИД Узбекистана состоялся 30 марта. Стороны тогда обменялись мнениями по графику предстоящих узбекско-пакистанских контактов, в том числе, в политической, торгово-экономической сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи