В Навои прошла промышленная ярмарка

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по организации и проведению Международной промышленной ярмарки и кооперационной биржи в 2013 году" 23-24 апреля во Дворце спорта города Навои прошла территориальная промышленная ярмарка.

Участников промышленной ярмарки и кооперационной биржи приветствовали заместитель хокима Навоийской области У. Раззоков, хоким города Навои Б.Жураев, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от Навоийской области Ф.Солиев.

Со своей продукцией в работе ярмарки приняли участие крупные промышленные предприятия, субъекты малого и частного бизнеса Навоийского региона, Ташкентской, Наманганской и соседних областей страны, производящие потребительские товары, пользующиеся спросом на региональном рынке, а также импортозамещающую и экспортоориентированную продукцию.

Большинство участников ярмарки заключили между собой взаимовыгодные контракты.

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