На пути повышения правовой культуры женщин

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля в городе Коканде Ферганской области состоялся семинар-тренинг, посвященный вопросам повышения политической и правовой культуры женщин, который был организован городским Комитетом женщин.

Цель мероприятия заключалась в обсуждении вопросов дальнейшего повышения правовой, политической культуры, социальной активности женщин, расширения их участия в государственном и общественном управлении.

В семинаре приняли участие представители городского Комитета женщин, консультанты по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания органов самоуправления граждан, представители "женских крыльев" политических партий, фонда "Махалля", Торгово-промышленной палаты, органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, судебных органов.

В процессе мероприятия его участникам разъяснена цель семинара и рассказано о задачах Комитета женщин в повышении роли женщин в государственном и общественном строительстве.

Отмечено, что необходимо сотрудничество государственных органов с ННО в повышении правовой культуры населения, в частности, женщин. Также подчеркнуто взаимодействие институтов гражданского общества с правоохранительными органами в защите прав и свобод граждан.

Необходимо отметить, что в ходе мероприятия участникам была разъяснена суть нормативно-правовых актов, составляющих правовую основу обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов женщин, рассмотрены национальные механизмы защиты и восстановления их нарушенных прав. Вместе с этим, обсуждены вопросы совершенствования механизма эффективного взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти в сфере защиты прав и интересов женщин.

Выявлены существующие проблемы и обсуждены вопросы, тормозящие процессы повышения правовой культуры женщин, их общественно-политической и социально-экономической активности с целью улучшения механизмов работы государственных органов, институтов гражданского общества, общественных женских организаций по защите прав женщин, обеспечению их полноценного участия во всех сферах жизни страны, а также духовному и интеллектуальному росту.

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