



Праздник читателей



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 25 апреля в Рапконском профессиональном колледже сервиса и педагогики Бешарикского района Ферганской области состоялся праздник читателей, организованный по инициативе районного хокимията и центра пропаганды духовности. В мероприятии приняли участие главный редактор журнала "Жахон адабиёти" Мирпулат Мирзо, поэты и литературоведы Э.Сиддикова, Гулбахор Саид Гани, Р.Шукуров, Р.Тожибоев, Аъзам Назирий и другие. Они прочитали студентам и преподавателям колледжа отрывки из своих произведений, рассказали им о роли книги в формировании высоких моральных качеств у человека. В продолжение мероприятия победителю республиканского смотра-конкурса "Любители книг", занявшему почетное третье место, ученику школы №30 Бешарикского района Ж.Полвонову вручены памятные подарки от имени районного хокимията. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи