Благоустроенная Фергана

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. В рамках реализации Постановления главы государства "О строительстве и реконструкции социальных объектов и транспортно-коммунальной инфраструктуры в городе Фергане" от 15 ноября 2011 года, областной центр на глазах своих жителей обретает современный облик. К 2016 году город Фергана будет полностью отвечать всем требованиям современных стандартов.

Сегодня продолжаются работы по реконструкции старых и строительству новых дорог. Как сообщает Ферганское районное подрядное ремонтно-эксплуатационное предприятие дорожного хозяйства, строительство большей части большой и малой кольцевых дорог в областном центре уже завершено. Произведен капитальный ремонт автодороги по улице имени Алишера Навои. Попутно проведена работа по озеленению: по обеим сторонам дороги высажены саженцы каштана. Асфальтовые тротуары заменили дорожки, "устланные" плиткой двух цветов. Установлены мачты городского освещения, отличающиеся современным дизайном.

Одновременно ведутся работы по благоустройству участков, прилегающих к ремонтируемым автодорогам.

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