Внимание женщинам

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 25 апреля состоялась пресс-конференция на тему "Дальнейшее благоустройство общественной жизни, повышение роли и авторитета, социальной активности женщин в обществе". Мероприятие было организовано по инициативе самаркандского городского Комитета женщин.

На пресс-конференции, в которой приняли участие сотрудники областного управления здравоохранения, УВД, юстиции и СМИ, дана информация о проделанных работах за последние годы по укреплению здоровья матерей и детей, расширению духовного мировоззрения женщин, обеспечению их занятости.

В процессе мероприятия выступила заместитель руководителя областного перинатального центра Г.Элтазарова, которая рассказала о принятых нормативно-правовых актах в стране по укреплению здоровья населения, защите материнства и детства.

Наряду с этим, на пресс-конференции обсуждены вопросы выделения кредитов для женщин, планирующих начать собственный бизнес, предупреждения совершения женщинами преступлений и повышения их духовности.

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