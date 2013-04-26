В Намангане назвали имена лауреатов конкурса юных поэтов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Праздником поэзии стал проведенный в среду, 24 апреля, конкурс молодых стихотворцев, посвященный народному поэту Узбекистана Мухаммаду Юсуфу. Творческое соревнование начинающих свой путь в творчестве молодых людей было организовано действующим при Наманганском госуниверситете поэтическим клубом "Заветная лира – Мукаддас лира".

По словам бессменного руководителя клуба, доцента Кадыра Насырова, 50 юношей и девушек представили свои творения. "Пусть не все они были удачными, но такая активность заслуживает поощрения", - отметил Кадыр Насырович. "Среди участников конкурса было немало совсем юных, что тоже радует. Значит, живо поэтическое слово в наш век Интернета и компьютеров!".

В итоге жюри конкурса отобрало стихотворения 17 поэтов, которые представили их публике.

Программа конкурса включала в себя чтение стихотворений самого поэта, перевод их на русский, английский и другие языки, а также авторский стихов на три предложенных темы – о Родине, о дружбе народов и свободную. Большинство участников представило свои произведения по всем номинациям.

Первое место жюри, в составе которого были председатель областного отделения Союза писателей Узбекистана Жамоллиддин Муслим, известная поэтесса, член Союза писателей Антонина Иплина и преподаватели университета, присудило студентке 3 курса факультета узбекского языка НамГУ Гавхар Хабибуллаевой, второе – студентке 2 курса факультета МНО университета Адибе Тухтасиновой, а два третьих – первокурснице музыкального отделения НамГУ Нигоре Мирзаевой и ученице 3 класса школы № 42 Сусанне Ахтямовой. Сусанне, выступление которой вызвало восторг у публики, также был вручен специальный приз как самой юной участнице конкурса.

Но без наград не остался никто. Все участники получили призы от областного отделения Союза писателей – дипломы и сборники стихотворений узбекских поэтов, а руководитель секции русской литературы областного отделения Союза писателей Антонина Иплина вручила юным дарованиям блокноты со своим автографом.

Праздник поэзии завершился, но он не последний. Впереди у юных поэтов – новые конкурсы, новые муки творчества и новые успехи.

Мухаммад Юсуф (1954 – 2001) – поэт, депутат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Он вошел в литературу в конце 1970-х, и уже тогда о нем заговорили как о серьезном и необычайно талантливом поэте, который умел находить неповторимые и запоминающиеся образы, глубоко и своеобразно обыгрывать в художественной форме, казалось бы, обычные события и явления жизни. Автор сборников "Знакомые тополя" (1985), "Слушай, соловей" (1987), "Спящая девушка" (1989), "О ком мечтал" ("Кунглимдаги ёр", 1991), "Ласковая газель" ("Эрка кийик", 1992), "Заберу в свое небо" ("Осмонимга олиб кетаман", 1998) и других.

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