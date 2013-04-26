Второклашки наманганской школы посадили цветы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Более 300 цветов высадили вчера на пришкольном участке учащиеся вторых классов школы № 49.

Таким образом ребятишки внесли свой скромный вклад в реализацию Государственной программы "Год процветания и благополучия".

Благодаря проведенной акции, в которой приняли участие ребята вместе со своими родителями, один из участков школы, пустовавший долгое время, раскрасился пестрыми, по-весеннему яркими красками и по праву стал украшением школы.

Инициаторами этой акции по благоустройству школы выступил учащиеся 2 "е" класса под руководством Марины Вастьяновой, их поддержали и другие классы и педагоги З. Эргашева, З. Халилова, З. Сейдаметова, Л. Ишкильдина и Ф. Абдулатипова. Активное участие в организации и проведении акции принял и директор школы Р. Ашуров, который непосредственно с ребятами высаживал саженцы цветов.

Закончилась акция в актовом зале, где ученики 2 "е" класса показали концерт "Я буду расти вместе с саженцем, посаженным мной", подготовленный в рамках внеклассного занятия.

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