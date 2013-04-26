Либеральные демократы Намангана поддерживают малый бизнес

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Реализуемые проекты по развитию малого бизнеса представил вчера областной совет Либерально-демократической партии Узбекистана. Многие из них уже принесли весомые результаты.

Например, в результате работы в Наманганской области по проекту "В бизнес – с дипломом" в 2012 году выдано молодым предпринимателям кредитов на 1,7 млрд. сумов, что позволило создать 1000 новых рабочих мест.

Мероприятие прошло в рамках "круглого стола", организованного областным советом партии, под девизом "Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства – важнейшее условие процветания народа".

В докладах руководителя аппарата региональной парторганизации, заместителя председателя областного совета ЛДП Узбекистана Носиржона Абдуллаева, заместителя председателя исполкома Политсовета ЛДПУз Мухлисы Акрамовой, заведующих отделами поддержки предпринимательства и фермерства и работы с молодежью облсовета партии Ильхома Мирзаева и Мусохона Юсупжанова, а также других ораторов говорилось о различных аспектах работы партии по поддержке бизнеса, привлечению молодежи и женщин, законодательных инициативах партии в Олий Мажлисе, областном и районных Советах народных депутатов.

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