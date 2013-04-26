Семинар с партийными активистами прошел в Навои

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 25 апреля по инициативе Навоийского областного Кенгаша Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) совместно с региональным Институтом мониторинга и формирования гражданского общества прошел семинар для партийных активистов районов и городов на тему "О задачах по дальнейшему совершенствованию деятельности первичных организаций".

На семинаре были рассмотрены вопросы о роли первичных организаций в выполнении уставных требований, об активизации партийных лидеров и ее актива в решении социально-политических задач и пропаганды на местах Программы УзЛиДеП.

Участники мероприятия ознакомились с опытом работы лучших первичных организаций по организации и проведению партийных мероприятий и получили ответы на поставленные вопросы. Также слушатели единогласно одобрили инициативу по усилению совместных действий УзЛиДеП и регионального Института мониторинга и формирования гражданского общества.

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